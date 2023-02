Hogwarts Legacy gira meglio su PS5 o Xbox Series X? In video i test di Digital Foundry

Si è fatto attendere per qualche settimana, ma alla fine il tanto atteso video di Digital Foundry dedicato ad Hogwarts Legacy è stato pubblicato e svela ogni dettaglio dal punto di vista tecnico dell'action RPG ambientato nell'universo di Harry Potter.

Il team di esperti ha analizzato ognuna delle 21 modalità grafiche proposte fra PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Il risultato che emerge da tutti questi test è che Hogwarts Legacy è un buon prodotto sul versante tecnico ma, al contempo, vi sono grossi difetti che coinvolgono tutte le piattaforme e le modalità video.

Tra le critiche principali troviamo quella alla qualità delle animazioni facciali e la completa assenza delle shadows map, senza contare l'implementazione a metà del Ray Tracing nelle modalità grafiche che lo supportano: questi casi, infatti, si può notare che molti specchi d'acqua e altri elementi dello scenario dalle dimensioni generose non godono dei benefici del RT.

Per quello che riguarda il confronto fra le versioni PS5 e Xbox Series X, sembrerebbe che il gioco sia pressoché identico con alcune piccole eccezioni a favore di PlayStation 5 nella modalità performance e in quelle Ray Tracing. Digital Foundry tende però a chiarire che nemmeno su PS5 il gioco sia perfetto ed entrambe le versioni soffrono di stuttering e cali di framerate che si verificano con una certa costanza. L'unico modo per migliorare la situazione è usufruire delle modalità VRR su pannelli supportati, malgrado sia solo un modo per limitare i problemi e non annullarli del tutto. Gli esperti svelano inoltre che, con il VRR attivo, le due console si equivalgono e non vi è alcun tipo di squilibrio, nemmeno minimo.

Passando infine ai tempi di caricamento, sembrerebbe che PS5 e Xbox Series X siano velocissime e solo Series S richiede qualche istante in più soprattutto nelle fasi di uscita dal castello di Hogwarts.

In attesa di poter scoprire come si comporterà il gioco sulle console di vecchia generazione, vi sveliamo un trucco per velocizzare i caricamenti di Hogwarts Legacy su PlayStation 5.