Hogwarts Legacy girerà via Cloud su Switch? WB Games non può dire nulla

A sorpresa, al termine dello State of Play della scorsa settimana, WB Games ha confermato che Hogwarts Legacy uscirà anche su Nintendo Switch e non solo su PC, console della famiglia Xbox e PlayStation. Al momento però non ci sono dettagli di alcun tipo su questa versione.

Dopo l'annuncio di Warner Bros Games, molte domande sulla versione Switch sono arrivate all'attenzione di Chandler Wood, community manager di Avalanche Studios, con focus sulla possibilità che il gioco giri via Cloud o che magari possa arrivare più avanti rispetto alle altre versioni, come accaduto più volte in passato per diversi giochi di terze parti pubblicati anche sulla piattaforma Nintendo.

Al momento purtroppo la compagnia non può dire nulla in merito e ogni ipotesi è frutto solamente di speculazioni, non sappiamo con certezze se Hogwarts Legacy per Nintendo Switch girerà in versione nativa o via Cloud e nemmeno se il lancio sia previsto in contemporanea con le altre versioni. Wood fa sapere che "l'unica notizia che possiamo confermare è l'esistenza di Hogwarts Legacy per Switch", per il resto è semplicemente troppo presto per saperne di più.

