Hogwarts Legacy: grafica 'pazzesca' e prestazioni migliori con la nuova Ultra+ Mod

Soltanto pochi giorni fa, gli sviluppatori di Avalanche hanno lanciato una nuova patch di Hogwarts Legacy che ha migliorato gameplay e prestazioni su tutte le piattaforme. Chi possiede l'open world di WB Games su PC potrà godersi ulteriori miglioramenti grazie alla nuova mod proposta da "SammiLucia".

Già disponibile nella sua versione originale, la Ultra+ Mod di Hogwarts Legacy si arricchisce da oggi con il preset grafico "Insane", grazie al quale potrete spingere al limite il gioco di Avalanche, se la vostra configurazione PC ve lo consentirà.

La build 8.00 della mod abilita l'illuminazione globale (è possibile selezionare RTGI o SSGI), aggiunge ray tracing per i bacini d'acqua e le ombre distanti, corregge il caricamento delle texture, l'effetto di sfocatura, disabilita il Chroma DLL, aumenta la draw distance, migliora l'aspetto grafico della nebbia, e corregge il Level of Detail (specialmente nella zona di Hogsmeade). L'autrice della mod ci tiene infine a sottolineare che non si tratta di un reshade, e quindi la direzione artistica originale rimarrà la medesima.

Oltre a migliorare l'aspetto grafico del gioco, la mod apporta un boost alle prestazioni riducendo l'utilizzo della memoria e migliorando la stabilità generale. Non solo, il modder ha rielaborato lo streamer delle texture per correggere vari intoppi e casi di suttering, e ha risolto alcuni problemi di caricamento delle texture. Se siete interessati a provare in prima persona la mod, vi rimandiamo a questo indirizzo, mentre se siete curiosi di avere una semplice dimostrazione visiva potete dare uno sguardo al video che trovate in apertura.

Vi segnaliamo infine che Hogwarts Legacy è ora in sconto su PC, PlayStation e Xbox.