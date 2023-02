Hogwarts Legacy: grafica da urlo su PC a 4K con RTX 4090 e DLSS 3, ecco il video

A poche ore dal debutto dell'accesso anticipato di Hogwarts Legacy, spunta online un filmato che permette di osservare il titolo Avalanche in versione PC e con tutte le impostazioni grafiche al massimo.

Nel video in questione, rigorosamente a risoluzione 4K, possiamo infatti vedere il gioco in movimento grazie alla potenza computazionale della costosa Nvidia GeForce RTX 4090. Oltre ad aver spinto tutte le opzioni video al massimo delle possibilità, l'utente che ha registrato il filmato ha anche abilitato l'innovativa tecnologia DLSS 3.0, che nella sua ultima iterazione dà un boost notevole al framerate e permette di giocare a più di 100 fps malgrado la qualità visiva sia tanto elevata. Come potete notare nel video, disattivare il DLSS o usare le sue precedenti versioni ha un impatto significativo sulla fluidità e senza il suo contributo anche una 4090 fatica a raggiungere i tanto agognati 60 fotogrammi al secondo.

Prima di lasciarvi al video che mostra il gioco in tutto il suo splendore, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la recensione in corso di Hogwarts Legacy, in attesa di proporvi un giudizio definitivo con tanto di voto.

Sapevate cge Hogwarts Legacy ha sorpassato Steam Deck ed è ora il più venduto su Steam?