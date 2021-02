Da Hogwarts Legacy a Gran Turismo 7 e oltre: i giochi attesi e rinviati nel 2021

Siamo solamente agli inizi del 2021, con nemmeno il secondo mese dell'anno giunto a compimento, eppure sono già diverse le conferme relative a titoli che, contrariamente a quanto previsto in origine, non vedranno la luce prima del 2022.

I posticipi, che già avevano segnato per ovvie ragioni il 2020, sono tornati a coinvolgere il settore videoludico, che ha già visto allontanarsi le finestre di lancio di non pochi titoli. Tra i primi a segnare il trend troviamo l'annuncio del rinvio di Hogwarts: Legacy, con il titolo ambientato nel tardo XIX secolo dell'universo di Harry Potter che non ce la farà a illuminare di magia l'anno in corso. Altro amato immaginario e cinematografico, anche Il Signore degli Anelli non ne è uscito indenne. Daedalic Entertainment ha infatti confermato il rinvio al prossimo anno del suo The Lord of the Rings: Gollum.

Più di recente, è stata invece la volta di Sony di annunciare un importante rinvio, con il posticipo di Gran Turismo 7 per PlayStation 5, ora atteso anch'esso per il 2022. Da ultimo, modifiche alla finestra di uscita anche per Vampire The Masquerade: Bloodlines 2. Il progetto, già funestato da diversi imprevisti, non arriverà più nel 2021 ed è ora stato affidato ad un nuovo team di sviluppo.



Non mancano infine i giochi previsti per quest'anno che hanno visto spostarsi la finestra di lancio, senza però arrivare sino al prossimo anno. Tra questi, possiamo ricordare Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, previsto per il mese di marzo e ora privo di una data di uscita, ma anche New World, MMO degli Amazon Studios già più volte rinviato e ora atteso per l'estate 2021. Maggiormente contenuto invece il rinvio di Returnal, con l'esclusiva PlayStation 5 che anziché a marzo vedrà la luce il 30 aprile.