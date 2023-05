Hogwarts Legacy sempre più grande: ha registrato i maggiori incassi del 2023 finora

Che Hogwarts Legacy si sia rivelato il più grande successo videoludico del 2023 fin qui non è un mistero, considerato che già poche settimane dopo il lancio ha superato le 12 milioni di copie vendute. Il tutto senza contare che Hogwarts Legacy potrebbe aver superato il miliardo di dollari d'incassi già da un po' di tempo.

Parlando a proposito dei numeri generati dall'Action/RPG di Avalanche Software ambientato nell'universo di Harry Potter, secondo una nuova ricerca di Newzoo Hogwarts Legacy avrebbe registrato i migliori incassi del primo trimestre 2023 sia su PC che su console (PS5 e Xbox Series X/S), e sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Stando a quanto riportato dal noto portale specializzato in analisi di mercato, su PC Hogwarts Legacy sarebbe stato il gioco più venduto "per netto distacco" in entrambi i mercati presi in esame, con Sons of the Forest e Valorant che seguono a ruota in termini di ricavi registrati nei primi tre mesi dell'anno.

Situazione analoga negli USA per quanto riguarda il mercato console, con l'opera prodotta da WB Games che per ricavi è davanti a NBA 2K23 e Fortnite. Soltanto in UK Hogwarts Legacy non conquista il gradino più alto del podio, con FIFA 23 che su console ha generato gli introiti maggiori nel Q1 2023; in ogni caso l'avventura basata sul Wizarding World conquista il secondo posto, ritrovandosi anche in questo caso davanti a Fortnite.

E considerato che Hogwarts Legacy sarà disponibile su PS4 e Xbox One dal 5 maggio, è altamente probabile che il titolo di Avalanche Software continuerà ad essere uno dei più grandi protagonisti in ambito commerciale anche nei prossimi mesi.