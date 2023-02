Hogwarts Legacy, guida: come curarsi in combattimento

Durante la vostra avventura all’interno del mondo magico di Hogwarts Legacy, vi capiterà spesso di rimanere coinvolti in scontri e duelli con altri maghi o creature ostili - a proposito, ecco la lista degli animali e bestie presenti in Hogwarts Legacy - e in più di un’occasione potreste rischiare di vedere la vostra salute ridotta a zero.

Fortunatamente, in vostro soccorso arriva una delle tante pozioni che possono essere craftate all’interno del gioco raccogliendo gli ingredienti e mescolandoli nel modo corretto nella vostra Stanza delle Necessità personale, oppure durante le lezioni di Pozioni ad Hogwarts: stiamo parlando della Pozione Rigeneratrice, il cui uso è associato alla pressione della freccia in giù sul D-Pad del controller o su PC. Si tratta in questo titolo dell’unico modo disponibile per ripristinare parte della propria salute durante i combattimenti e l’esplorazione del mondo di gioco.

Come già accennato, le pozioni di rigenerazione possono essere craftate in autonomia recuperando gli ingredienti giusti: avrete bisogno di una unità di Succo di Horklump e una unità di Foglie di Dittany. Il primo può essere acquistato al Negozio di J. Pippins, nel villaggio di Hogsmeade, mentre le foglie di Dittany possono essere ottenute facendo crescere l’omonima pianta, i cui semi si trovano nel negozio The Magic Neep, sempre a Hogsmeade. In alternativa, le pozioni di rigenerazione possono anche essere acquistate già pronte spendendo ben 100 pezzi d’oro al Negozio di Pozioni di J. Pippins.

La quantità di salute rigenerata da questa pozione può essere aumentata sbloccando i relativi Talenti: a proposito, ecco quali sono i migliori Talenti di Hogwarts Legacy da ottenere subito.