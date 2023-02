Hogwarts Legacy guida: come sbloccare ed usare la scopa volante

Siete appena approdati nel magico castello di Hogwarts Legacy e non vedete l'ora di entrare in possesso di una scopa volante per sorvolare i cieli della mappa? Ecco allora i passaggi da seguire per sbloccare l'utilissimo oggetto.

Come sbloccare la scopa volante

Prima di poter procedere con lo sblocco di questo fondamentale gadget in Hogwarts Legacy, occorre prima proseguire nella trama principale. Dopo circa cinque ore di gioco, vi ritroverete a completare una missione relativa alla lezione di volo, nella quale verrete introdotti a questa particolare disciplina e vi verrà spiegato come maneggiare una scopa volante. Una volta portato a termine questo obiettivo, sarà possibile procedere con l'acquisto di una scopa presso uno dei rivenditori situati a Hogsmeade: aprite la mappa ed individuate il negozio la cui icona è a forma di boccino d'oro. Una volta entrati nel negozio, potrete acquistare una scopa volante al prezzo di 600 monete d'oro. Nel caso in cui le vostre tasche fossero vuote, sappiate che è possibile vendere i pezzi d'equipaggiamento inutilizzati per accumulare il denaro sufficiente ad acquistare la scopa.

Come usare la scopa volante

Una volta aggiunta all'inventario, la scopa volante può essere richiamata attraverso la semplice pressione contemporanea di due tasti, a patto che l'area in cui ci si trova permetta di volare (non è possibile volare a Hogsmeade, al Castello di Hogwarts e in tutti i luoghi al chiuso).

Ecco di seguito le combinazioni di tasti utili per richiamare la scopa volante sulle varie piattaforme:

L1 + Cerchio su PlayStation 4/PlayStation 5

LB + B su Xbox One e Xbox Series X|S

L + A su Nintendo Switch

Una volta in sella all'oggetto magico, è possibile regolare la velocità di movimento tramite il movimento dello stick analogico sinistro, invece la pressione del grilletto sinistro consente di attivare il turbo. Va però precisato che il turbo è infinito solo quando si sta volando a bassa quota, visto che alle altezze più elevate bisognerà attendere qualche secondo tra un uso e l'altro del boost.

Va precisato che entrare in possesso di una scopa volante in Hogwarts Legacy non è solo utile ai fini dell'esplorazione, dal momento che l'oggetto magico permette sia si spostarsi rapidamente nell'open world del titolo Avalanche che di prendere parte alle corse: in questo modo è possibile così accumulare esperienza e ricompense aggiuntive.

Avete già letto la nostra guida con tutti i passaggi su come sbloccare una skin e una maschera gratis in Hogwarts Legacy?