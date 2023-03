Hogwarts Legacy guida: come trovare tutte le statue di Demiguise

Volete diventare abili scassinatori in Hogwarts Legacy? Allora il vostro prossimo obiettivo non può essere altro che quello di andare alla ricerca delle statue di Demiguise, la cui quest permette di potenziare al massimo l'efficacia dell'incantesimo che prende il nome di Alohomora.

Prima di iniziare, occorre specificare che è possibile interagire con le Statue di Demiguise per raccoglierne la luna di colore blu solo ed esclusivamente durante le ore notturne. Se vi trovate in pieno giorno, quindi, vi suggeriamo di seguire la nostra guida su come far scorrere il tempo in Hogwarts Legacy e poi procedere con il ritrovamento di questi collezionabili.

Aula del Professor Fig - #1

Una volta raggiunta l'aula tramite il sistema di viaggio rapido, salite le scale per raggiungere la stanza del Professor Fig: troverete la statua di Demiguise di fronte a voi, sul mobiletto di legno alla sinistra del camino.

Sala Grande - #2

Raggiungete la Sala Grande e, guardando il banco dietro il quale sono soliti sedersi i professori, spostatevi verso la parete alla vostra destra. Dovreste individuare una piccola porta la cui serratura è di livello 1: sbloccatela ed entrate nella stanza, al cui interno vi è un tavolino con sopra la statua di Demiguise.

L'Ala Sud, Cortile della Torre dell'Orologio - #3

All'interno di questa sezione del castello si trova una porta di legno con sopra un grosso simbolo azzurro: apritela per accedere ai bagni e poi aprite la porta centrale. Si tratta di una stanza nascosta dietro la quale si nasconde la statua di Demiguise.

La Biblioteca - #4

All'interno della biblioteca si trova un piccolo cancello: oltrepassatelo e scendete le varie rampe di scale, proseguendo fino a trovare un mobiletto con una lampada e la statua di Demiguise proprio alla sua sinistra.

Aula di Divinazione - #5

Una volta arrivati in questa zona del castello di Hogwarts, continuate a salire le rampe di scale fino a quanto non individuerete una grossa tenda sulla quale appare come per magia una scaletta quando qualcuno le si avvicina. Salite e, nella stanza, potrete trovare facilmente la statua di Demiguise su un banco.

Ala della Torre Campanaria, Uscita Nord di Hogwarts - #6

Guardando verso il ponte che conduce all'esterno della scuola, muovetevi lungo la parete alla vostra destra fino a trovare una piccola porta di legno la cui serratura è di Livello 1. Sbloccatela e al suo interno troverete un'altra statua di Demiguise.

Aula di Trasfigurazione, - #7

Scendete la grossa scalinata fino ad individuare l'enorme statua di drago sulla sinistra, quindi svoltate a destra. Lungo il corridoio, noterete che sul lato sinistro vi è una porta bloccata con serratura di Livello 1, dietro la quale si cela una nuova statua di Demiguise. Per trovare l'oggetto, entrate nella stanza e spostatevi a destra, lo troverete nell'angolo.

Hogsmeade - #8-16

Ben nove statue di Demiguise si nascondono fra gli edifici della città di Hogsmeade e, visto che potrebbe essere complicato trovarle tutte poiché le strutture sono parecchio somiglianti fra loro, vi lasciamo ad una mappa con sopra indicata la posizione di ciascuna statua. Vi sarà sufficiente utilizzare l'incantesimo Revelio per evidenziare gli oggetti e poi raggiungerli.

Lower Hogsfield - #17

Teletrasportatevi nell'area nei presi dell'enorme lago e osservate di fronte a voi all'ingresso del piccolissimo centro: dovreste notare che alla destra dell'entrata di un edificio vi sono alcuni attrezzi da fabbro. Una volta individuata la casa, entrate e troverete la statua di Demiguise a terra.

Upper Hogsfield - #18

In questo caso dovrete utilizzare come punto di riferimento il pozzo: dal punto di viaggio rapido, muovetevi verso il pozzo e poi dirigetevi verso l'entrata della casa alla sua sinistra. La statua di Demiguise è nascosta all'interno dell'edificio.

Pitt-Upon-Ford - #19

C'è una statua anche nel borgo più meridionale della regione delle foreste. Nei pressi del luogo in cui si arriva con il viaggio rapido sono presenti due case: a voi interessa la seconda, quella più lontana dal checkpoint. Scavalcate il muretto di pietra ed utilizzate Revelio per individuare immediatamente la posizione della statua di Demiguise, situata al primo piano.

Keenbridge - #20

In questo caso, la statua di Demiguise è nascosta all'interno del bizzarro edificio verso ovest. Sbloccate la serratura di Livello 1 e, una volta dentro, vi ritroverete proprio di fronte all'oggetto da collezione.

Brocburrow - #21

A nord-ovest della piattaforma legata alla Prova di Merlino (a proposito, avete già letto la guida su come trovare e completare tutte le Prove di Merlino in Hogwarts Legacy?) si trova una casa con la serratura bloccata: utilizzate Alohomora ed entrate al suo interno per scovare la posizione della statua di Demiguise con Revelio.

Irondale - #22

Dal punto di viaggio rapido di Irondale, muovetevi verso nord ed entrate nella prima casa che si incontra in tale direzione. La statua di Demiguise è nascosta dietro un mobiletto, accanto alla stufa.

Feldcroft - #23

Anche in questo caso dovrete individuare il pozzo restando fermi dal punto in cui siete arrivati a Feldcroft con il viaggio rapido: la statua di Demiguise è proprio nella casa di fronte a voi, alle spalle del pozzo. Questa volta, però, avrete bisogno dell'Incantesimo per sbloccare le serrature di Livello 2, quindi dovrete prima aver raccolto un bel po' di statue. Una volta in casa, troverete la statua di Demiguise sul davanzale della finestra, alla vostra sinistra.

Aranshire - #24

In questo caso, la statua di Demiguise è vicinissima al punto di viaggio rapido. A due passi dal checkpoint, verso nord, è collocato un edificio al cui interno troverete l'oggetto da collezione.

Marunweem - #25

Raggiunto il punto di viaggio rapido, vi ritroverete all'interno di un recinto. Muovetevi verso est e percorrete il sentiero ed entrate nella prima casetta sulla sinistra. La statua di Demiguise è nascosta nell'angolo del piccolo edificio di pietra.

Bainburgh - #26

Dal punto di viaggio rapido, muovetevi verso il banco del mercante e, poco prima di raggiungerlo, svoltate a sinistra ed entrate nell'edificio poco più avanti sbloccandone la serratura di Livello 3. Una volta dentro, troverete la statua di Demiguise vicino ad una poltrona.

Cragcroft - #27

Spostatevi a Cragcroft con il viaggio rapido per fare in modo che il personaggio appaia all'interno di un edificio distrutto. Da qui, scendete verso ovest e proseguite lungo il percorso fino a raggiungere la piazza centrale con il mercante. Il vostro obiettivo è proprio nella casa alla destra del mercante, al piano di sopra.

Cortile di Trasfigurazione, Hogwarts - #28

Dal punto di viaggio rapido, entrate di nuovo nella scuola e aprite con un incantesimo la serratura di Livello 3 poco più a destra della grossa scala. Troverete la statua di Demiguise sulla sinistra, poggiata su un mobile di legno con sopra numerosi libri.

Sala Centrale della Biblioteca, Hogwarts - #29

Dal checkpoint del viaggio rapido, scendete la prima rampa di scale fino alla grossa statua e poi scendete nuovamente a sinistra: di fronte all'enorme porta di legno svoltate di nuovo a sinistra e percorrete il corridoio e continuate a scendere le scale dopo aver superato l'Aula di Pozioni. Dovrete aprire una serratura completando il mini gioco con l'insetto che funge da chiave. Una volta dentro, fate attenzione alla parete sulla sinistra: troverete un altro mini gioco identico a quello precedente che vi permetterà di accedere ad una stanzetta al cui interno si nasconde la statua di Demiguise.

Cortile degli Animali (Ala della Torre Campanaria), Hogwarts - #30

Aprite la serratura dell'edificio alle spalle del punto di viaggio rapido, entrate nell'edificio e proseguite nella stanza in fondo per trovare la statua di Demiguise.