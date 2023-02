Hogwarts Legacy: la guida definitiva per salire di livello velocemente

Hogwarts Legacy è caratterizzato da una spiccata anima da gioco di ruolo di stampo action, una scelta di design che si riflette nella possibilità per i giocatori di salire di livello durante l’avventura.

Come accade in ogni Action/RPG che si rispetti, anche in Hogwarts Legacy aumentare di livello permetterà di ottenere Punti Talento, con i quali è possibile migliorare i diversi Talenti del proprio alter ego virtuale, perfezionando le sue capacità offensive o difensive nei duelli (a proposito, ecco la lista degli incantesimi presenti in Hogwarts Legacy) oppure aumentando la sua abilità nel creare pozioni e nel coltivare piante utili per il crafting.

Per salire di livello e ottenere Punti Talento dovrete accumulare esperienza in quantità sempre maggiori, in un sistema tanto classico quanto collaudato e familiare, e per farlo potrete dedicarvi allo svolgimento delle molteplici attività primarie e secondarie di cui il mondo aperto di Hogwarts Legacy è costellato. Vediamo quindi come guadagnare esperienza in maniera facile e veloce.

Completate le missioni principali e secondarie

Portare a termine le missioni legate alla storia principale del gioco è sicuramente uno dei modi migliori per guadagnare EXP, poiché le ricompense sono tendenzialmente molto ricche. Le missioni secondarie, invece, possono essere avviate tramite l’interazione con alcuni degli NPC che popolano la scuola di magia e il mondo circostante, e il loro completamento vi permetterà di ottenere una certa quantità di esperienza aggiuntiva, molto utile per salire di livello più velocemente.

Completate le sfide

All’interno del gioco esistono ben cinque tipologie di sfide differenti (Combattimento, Missioni, Esplorazione, Pagine della Guida sul Campo, Stanza delle Necessità) le quali verranno sbloccate in maniera progressiva procedendo nell'avventura. Una volta sbloccata, ogni sfida è caratterizzata da una serie di requisiti di completamento e di ricompense: dopo aver soddisfatto le richieste, vi basterà riscattare i premi promessi per ottenere un buon numero di punti esperienza.

Completate le imprese dei duelli

Durante i combattimenti contro altri maghi o creature ostili (ecco la lista delle creature e degli animali di Hogwarts Legacy) nell’angolo in basso a destra dello schermo appariranno una serie di sfide temporanee relative proprio al duello in corso: se completate, vi forniranno alcuni punti esperienza aggiuntivi, permettendovi di salire di livello molto più rapidamente accumulandoli un poco alla volta.

Se volete saperne di più sul gioco di Warner Bros ambientato nel Mondo Magico, ecco la recensione di Hogwarts Legacy, una review in progress per il momento priva di voto, quest'ultimo arriverà però nei giorni successivi al lancio.