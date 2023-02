Hogwarts Legacy: guida ai migliori nuclei delle bacchette

Uno degli aspetti principali della recente produzione ambientata presso la scuola di magia di Hogwarts è relativo alla grande possibilità di personalizzazione del personaggio e dell'equipaggiamento utilizzato, che comprende non solo il vestiario e il set di incantesimi, ma anche la bacchetta utilizzata dall'alter ego virtuale del giocatore.

In particolare, come parte del processo di creazione e personalizzazione del vostro personaggio, durante una delle prime missioni principali del gioco vi sarà data la possibilità di creare la vostra bacchetta magica personale presso il famosissimo negozio di Olivander, scegliendo alcune delle sue componenti. In questa fase dovrete anche selezionare, tra le altre cose, un nucleo con cui infonderla: si tratta di una scelta apparentemente molto complessa, poiché il gioco non fornisce alcuna informazione su quali siano i loro effetti e le loro abilità.

Nonostante le apparenze, tuttavia, scegliere un nucleo per la bacchetta è piuttosto facile: i migliori sono il Dragon Heartstring, il Phoenix Feather e lo Unicorn Hair. Vi consigliamo dinque di sceglierne uno tra questi - decidere quale nello specifico dipende solamente da voi, poiché le loro caratteristiche sono identiche, al netto del breve testo dedicato alla lore di ciascuno di questi nuclei. Indipendentemente dal nucleo che sceglierete, comunque, avrete sempre la possibilità di costruire ed utilizzare una qualsiasi delle migliori build per il combattimento di Hogwarts Legacy.

