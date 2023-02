Hogwarts Legacy: guida ai migliori talenti, ecco i più forti

Se avete già iniziato ad apprendere qualche incantesimo in Hogwarts Legacy, vi sarete sicuramente trovati di fronte alla schermata dei talenti con qualche dubbio su come investire i punti abilità sbloccati. A tal proposito, vi proponiamo un elenco con quelli che sono i potenziamenti più utili del gioco ambientato nell'universo di Harry Potter.

Principali

Perfezionamento Incantesimo Base (Livello 5)

Il primo potenziamento che dovreste sbloccare nella schermata degli Incantesimi è sicuramente Perfezionamento Incantesimo Base, poiché aggiunge un effetto di grande utilità agli attacchi standard. Attivando questo talento, infatti, basterà colpire il bersaglio con gli attacchi affinché il tempo di recupero degli incantesimi diminuisca, consentendo al protagonista di eseguire colpi speciali con maggiore frequenza.

Conoscenza Magica I, Conoscenza Magica II e Conoscenza Magica III (Livello 5 e Livello 16)

Progredendo nella trama principale di Hogwarts Legacy, il ventaglio di incantesimi a disposizione del protagonista aumenta in maniera consistente e diventa complesso gestire contemporaneamente un quantitativo di mosse così elevato. Ed è proprio qui che entrano in gioco i talenti Conoscenza Magica I, II e III, poiché ognuno di essi aggiunge un set incantesimi extra e permette di avere più configurazioni tra le quali cambiare con la semplice pressione di due tasti.

Potenza della Pozione Rigeneratrice I e Potenza della Pozione Rigeneratrice II (Livello 5 e Livello 16)

In questo caso, il nome stesso del talento parla chiaro: attivare questi potenziamenti garantisce un incremento dell'effetto curativo della Pozione Rigeneratrice, così da poter ripristinare un maggiore quantitativo di salute ogni volta che se ne utilizza una.

Capacità con Stupeficium (Livello 22)

Il motivo per cui sbloccare Capacità con Stupeficium è essenziale è per via del bonus fornito all'incantesimo ogni volta che viene eseguito. A differenza della sua versione standard, lo Stupeficium potenziato può anche infliggere danni diretti al bersaglio quando viene colpito, così da rendere l'incantesimo molto più utile.

Arti Oscure

Maledizione Disarmante (Livello 5)

Questo talento è parecchio efficace sugli avversari, poiché li maledice al momento dell'esecuzione di Expelliarmus e fa sì che subiscano più danni dai successivi incantesimi.

Maledizione del Sangue (Livello 5)

Si tratta in questo caso di un altro talento fondamentale per la gestione di gruppi di avversari. Grazie a Maledizione del Sangue, è possibile infliggere danni in contemporanea a tutti i bersagli maledetti che si trovano nei paraggi ogni volta che se ne colpisce uno.

Maledizione Schiantesimo (Livello 5)

Questa maledizione attiva un bonus a Stupeficium, visto che l'incantesimo in questione avrà l'effetto di una maledizione sul nemico e lo rende vulnerabile agli attacchi successivi abbassandone le difese.

Consuma-Maledizioni (Livello 22)

Dedicata a chi ha raggiunto un livello elevato, questa maledizione è essenziale per sopravvivere negli scontri più ostici. Chi ha sbloccato Consuma-Maledizioni può ottenere una piccola ricarica alla salute ogni volta che un avversario maledetto viene mandato al tappeto.

Incantesimi

Perfezionamento Diffindo (Livello 5)

Dal momento che gli scontri magici di Hogwarts Legacy coinvolgono spesso e volentieri più avversari, potrebbe essere un'ottima idea quella di apprendere la versione potenziata di Diffindo. Grazie all'upgrade in questione, l'incantesimo è in grado di trapassare il bersaglio e colpire anche chi si trova dietro di lui.

Perfezionamento Incendio (Livello 5)

Altro power-up interessante è quello di Incendio, poiché permette di lanciare l'incantesimo e al contempo di creare un anello di fuoco intorno al protagonista. Si tratta quindi di un modo per attaccare gli avversari e tenere alla larga eventuali aggressori nei paraggi.

Perfezionamento Confringo (Livello 5)

A rientrare fra i migliori talenti di Hogwarts Legacy troviamo sicuramente la versione potenziata di Confringo, poiché fa sì che l'impatto dell'incantesimo su un bersaglio o una superficie vada a generare una serie di proiettili che si dirigono automaticamente verso i nemici nell'area.

Perfezionamento Descendo (Livello 16)

Da non sottovalutare è anche il perfezionamento dell'incantesimo che prende il nome di Descendo, poiché può risultare fondamentale quando gli avversari sono vicini fra loro. Grazie a questo potenziamento, infatti, è possibile scaraventare al suolo il bersaglio affinché generi una potente onda d'urto che danneggia chiunque si trovi nel suo raggio d'azione.

Furtività

Demiguise Umano (Livello 5)

Dal momento che le sessioni da giocare in maniera furtiva non mancano in Hogwarts Legacy, è bene sbloccare tutti quei talenti che favoriscono questo stile di gioco. Uno di essi prende il nome di Demiguise Umano e abilita la possibilità di scattare durante l'esecuzione di Disillusione, incantesimo che rende il protagonista invisibile e gli consente di aprire i forzieri con l'occhio in giro per il castello e non solo.

Senso di Segretezza I (Livello 5)

Ad accompagnare Demiguise Umano troviamo Senso di Segretezza I, il quale va a potenziare la capacità del protagonista di mimetizzarsi con incantesimi e pozioni di invisibilità, risultando più difficile da individuare per i nemici.

Stanza delle Necessità

Emicrania (Livello 16)

L'ultimo talento di cui vi parleremo in questa guida fa parte della schermata Stanza delle Necessità e può essere sbloccato solo da chi è già in grado di usare le Mandragole. Grazie ad Emicrania, i danni della Mandragola aumentano, così come il suo effetto negativo sugli avversari, che rimarranno storditi per un periodo più lungo.

