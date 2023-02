Hogwarts Legacy, guida alle Pietre di Luna: come trovarle e a cosa servono

In giro per l'open world di Hogwarts Legacy è possibile reperire un'ampia gamma di risorse utili per il crafting o per la gestione della Stanza delle Necessità. Una di queste è la Pietra di Luna, un cristallo di colore blu che è di fondamentale importanza nelle fasi avanzate di gioco: scopriamo come usarla e come trovarla.

Come trovare la Pietra di Luna

Pur essendo un materiale prezioso, la Pietra di Luna non richiede particolare sforzo da parte del giocatore, che può trovarla in giro per il mondo di gioco proprio come i comuni ingredienti per la creazione di pozioni. È facile riconoscere la Pietra di Luna quando se ne vede una: si tratta di cristalli do colore blu scuro dalle dimensioni abbastanza generose e che, solitamente, si trovano in piccoli gruppi. Una volta individuati, potete colpirli con un incantesimo d'attacco standard per distruggerli e poi avvicinarvi per raccoglierli. Se avete bisogno di altre Pietre di Luna e le avete già raccolte tutte nelle varie aree della mappa, sappiate che basta far trascorrere qualche giorno affinché queste ricompaiano e possiate nuovamente raccoglierle. Solo più avanti nella missione principale avrete accesso ad un secondo sistema per accumulare Pietre di Luna, visto che attraverso il Vivario potrete ricevere ulteriori unità di questo materiale.

A cosa serve la Pietra di Luna?

Ora che abbiamo scoperto come mettere da parte le Pietre di Luna in Hogwarts Legacy, è il momento di comprenderne i possibili usi. Per chi non lo sapesse, questo materiale può essere utilizzato all'interno della Stanza delle Necessità, un luogo magico il cui accesso si sblocca solo nelle fasi avanzate di gioco. Si tratta di una stanza in cui il giocatore può apportare numerose modifiche tramite gli incantesimi di Evocazione ed è proprio qui che entra in gioco la Pietra di Luna: l'esecuzione di magie di questo tipo richiedono il consumo della risorsa. Ovviamente è possibile consumare Pietre di Luna posizionando elementi nella Stanza delle Necessità ma anche recuperarne tramite l'incantesimo Evanesco, che consente di eliminare un elemento dello scenario restituendo i materiali al giocatore.

