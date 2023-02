Hogwarts Legacy: guida alla posizione di ogni Arena di Combattimento

In giro per la mappa di Hogwarts Legacy è possibile trovare numerose attività secondarie, utili per accumulare punti esperienza e ottenere ricompense esclusive. Fra queste troviamo anche le Arene di Combattimento, grazie alle quali gli aspiranti maghi possono mettere alla prova le loro capacità.

Per chi non lo sapesse, le Arene di Combattimento di Hogwarts Legacy non sono altro che attività secondarie in cui i giocatori possono dare il via ad una sorta di modalità orda. In poche parole, recandovi in questi luoghi e dando il via alle sfide, verrete messi di fronte ad orde inferocite di avversari che dovrete eliminare in successione fino a giungere alla vittoria. Una volta giunti nel luogo della missione, sarà fondamentale seguire alcuni step per dare il via al combattimento: dovrete innanzitutto utilizzare l'incantesimo Revelio per evidenziare a schermo tutti i vasi di colore blu e poi distruggerli tutti con l'attacco a distanza di base. Completato questo passaggio, l'arena si aprirà e vi sarà permesso partecipare all'attività.

Arena di Combattimento di North Ford Bog

Come suggerisce lo stesso nome, l'Arena di Combattimento in questione è situata nella porzione della mappa che prende il nome di North Ford Bog. Si tratta dell'area più a nord del mondo di gioco che si estende in orizzontale: il vostro obiettivo è situato nella 'protuberanza' a nord-est, quasi al confine.

Arena di Combattimento di Feldcroft

Se North Ford Bog è nella parte più alta della mappa, Feldcroft si trova in quella collocata più ad ovest. In questa regione dalla forma a C, potete trovare l'Arena di Combattimento nella parte più a sud, sempre nei pressi del confine.

Arena di Combattimento delle Arti Oscure

La terza ed ultima Arena di Combattimento è un bonus per i preorder e, di conseguenza, non è disponibile per tutti i giocatori. Raggiungere questo luogo è molto semplice, poiché si trova nell'estremità a sud della Foresta Proibita. La peculiarità di questa missione risiede nel modo in cui si può superare la sfida: all'avvio dell'arena, avrete a disposizione tutte le maledizioni e dovrete utilizzarle al meglio per sconfiggere gli avversari.

Va precisato che per il trofeo/obiettivo di Hogwarts Legacy legato alle Arene di Combattimento è sufficiente completare le prime due sfide. Sappiate inoltre che si può accedere a queste attività anche dopo aver portato a termine la storia, quindi non c'è alcuna fretta se non riuscite a superare tutte le orde.

