Hogwarts Legacy guida: ecco la soluzione del puzzle con gli scacchi dei maghi

È molto probabile che durante le vostre gite nei dintorni del castello in Hogwarts Legacy vi siate imbattuti in una caverna con all'interno un'enorme scacchiera, la quale è protagonista di un intricato enigma. Se non sapete come venirne a capo, ecco come risolverlo in pochi istanti.

Come trovare la caverna con l'enigma

La caverna in cui risiede l'enigma è situata a nord-est della Costa di Poidsear, proprio al limite della mappa (potete trovare facilmente la posizione di questo luogo grazie all'immagine che abbiamo realizzato per voi). Una volta all'esterno di questa grotta, utilizzate l'incantesimo Repulso su entrambe le colonne ai lati dell'entrata per farle ruotare e sbloccare la porta. A questo punto non vi resta che entrare all'interno della caverna e proseguire fino a trovarvi di fronte all'enorme scacchiera.

Soluzione del puzzle della scacchiera

Prima di procedere con la soluzione, va precisato che questo particolare enigma di Hogwarts Legacy presenta alcuni elementi procedurali: in poche parole, la soluzione potrebbe essere diversa rispetto a quella di altri giocatori. Le linee guida per risolvere il puzzle sono gli stessi per tutti, ma i passaggi specifici variano da caso a caso. Il primo step consiste nell'individuare con Revelio un oggetto di colore blu in giro per la stanza: potrebbe trattarsi di una sedia, di un vaso rotto oppure di altro. Colpite quindi l'oggetto in questione con Trasfigurazione, così che si trasformi in un pezzo di scacchi. Sempre in maniera casuale, potrebbe trattarsi di un Pedone (il più piccolo), della Torre, di un Cavallo o di un Alfiere (quello col bastone). Il vostro obiettivo è quello di usare Accio per spostare il pezzo ritrovato e posizionarlo sulla scacchiera per predisporlo alla mossa finale, quella con la quale mangerà il Re Nero e terminerà la partita a favore dei bianchi.

Occorre quindi sapere quali sono i modi in cui ogni singolo pezzo si può muovere sulla scacchiera ed agire di conseguenza. Il Cavallo si muove a L, il Pedone in linea retta (ma mangia solo in diagonale), l'Alfiere si muove in diagonale e la Torre in linea retta. Se non sapete come applicare queste regole, vi suggeriamo di osservare l'immagine che abbiamo preparato per voi, così che possiate subito individuare la casella (o le caselle, visto che è possibile giungere ad una soluzione in svariati modi) sulla quale posizionare il pezzo che avete trovato con Revelio. Una volta eseguita correttamente questa particolare azione, decreterete la vittoria dei bianchi e un forziere apparirà in fondo alla stanza, pronto per essere aperto.

Sappiate esiste anche una seconda caverna con un enigma simile (la soluzione è differente, ma segue la medesima logica). Stiamo parlando della grotta a sud-est del Lago di Marunweem, la quale diventa accessibile solo quando il giocatore ha raccolto ogni singola statua dei Demiguise, visto che tale attività consente di ottenere l'incantesimo per sbloccare le serrature più complesse.

