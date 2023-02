Hogwarts Legacy guida e trucchi: ecco tre build particolarmente efficaci

Data la sua natura RPG, Hogwarts Legacy permette ai giocatori di costruire una build personalizzata combinando incantesimi, tratti e bonus applicati all’equipaggiamento. Ecco tre soluzioni da tenere in conto.

Mago/Strega tuttofare

La forza di questa build sta nella sua versatilità che la rende applicabile a numerose situazioni. Per sfruttarla al meglio è necessario applicare ai nemici vari impedimenti (rallentamento e congelamento su tutti) per poi tartassarli con i vostri incantesimi.

Incantesimi: Glacius, Arresto Momentum, Levioso, Descendo, Expelliarmus, Depulso.

Talenti: Perfezionamento incantesimo base (Principali), Celere (Principali), Perfezionamento Stupeficium (Principali), Assimilazione incantesimo base a mezz'aria (Principali), Perfezionamento Descendo (Incantesimi), Perfezionamento Levioso (Incantesimi).

Per quanto riguarda invece le caratteristiche da affiancare a questa build, che ricordiamo essere attributi sbloccabili nel corso dell'avventura e applicabili ai propri abiti tramite il telaio nella Stanza delle Necessità, la scelta dovrebbe ricadere su Concentrazione magia antica, Controllo, Disarmo, Resistenza argento dei goblin e Scudo Protego.

Mago/Strega dal lato oscuro

Se vi sentite attratti da tutto ciò che è proibito, questa è la build che fa per voi. L’idea è quella di combinare le tre maledizioni senza perdono a incantesimi che possano massimizzare i danni inflitti, così da eliminare in poco tempo qualunque nemico vi si scagli contro.

Incantesimi: Avada Kedavra, Crucio, Imperio, Diffindo, Expelliarmus, Incendio, Accio.

Talenti: Perfezionamento incantesimo base (Principali), Celere (Principali), Potenza della pozione rigeneratrice (Principali), Perfezionamento Crucio (Arti oscure), Perfezionamento Imperio (Arti oscure), Consuma maledizioni (Arti oscure), Maledizione del sangue (Arti oscure).

Caratteristiche: Controllo, Concentramento, Disarmo, Manipolazione, Senza Perdono, Concentrazione magia antica.

Mago/Strega della distruzione

L’ultima combinazione che vogliamo proporvi si concentra sull’aumento dei danni inflitti tramite gli incantesimi (ecco come ottenere più slot per gli incantesimi in Hogwarts Legacy) appresi a lezione, evitando così di ricorrere alle proibite Arti Oscure.

Incantesimi: Confringo, Diffindo, Bombarda, Expelliarmus, Incendio, Levioso, Trasformazione.

Talenti: Perfezionamento incantesimo base (Principali), Celere (Principali), Perfezionamento Diffindo (Incantesimi), Perfezionamento Incendio (Incantesimi), Perfezionamento Confringo (Incantesimi), Perfezionamento Trasformazione (Incantesimi)

Caratteristiche: Distruzione, Disarmo, Esplosivo, Ardente, Controllo.

Per concludere vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare anche una guida ai migliori talenti di Hogwarts Legacy, utile per sfruttare al massimo i vostri punti abilità ottenuti nel corso dell’avventura targata Avalanche Software.