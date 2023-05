Hogwarts Legacy, la guida ufficiale arriva a maggio: Salani apre i preordini

Per festeggiare l'arrivo delle versioni PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy, gli appassionati hanno la possibilità di approfondire la propria conoscenza del mondo magico.

Il team di Salani Editore ha infatti presentato la versione italiana della guida ufficiale di Hogwarts Legacy, ora disponibile per il preordine sugli store online e in tutte le librerie. Proposto in edizione brossurata, il volume da collezione conta oltre 170 pagine. Hogwarts Legacy: la guida ufficiale sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 30 maggio, con un prezzo di copertina fissato a 16,90 euro.

Tra approfondimenti e artwork, il volume contiene tutte le informazioni necessarie per portare a termine l'avventura confezionata da Avalanche. In particolare, i giocatori possono trovarvi dettagli sui nuovi personaggi creati dalla software house e su tutti i luoghi esplorabili disseminati nella mappa di Hogwarts Legacy. Completano il quadro trucchi, segreti e istruzioni sul completamento delle missioni secondarie dell'Action RPG. In attesa dell'uscita del volume, direttamente in calce a questa news potete visionare la copertina di Hogwarts Legacy: la guida ufficiale.



Nel frattempo, non rallentano le imponenti vendite di Hogwarts Legacy, che per il momento si conferma come il titolo più redditizio del 2023. A sostenere il trend, contribuiscono le nuove versioni PS4 e Xbox One del gioco, che nel corso dell'estate arriverà anche su Nintendo Switch.