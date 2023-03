Hogwarts Legacy: la guida ufficiale non è completa, mancano tanti dettagli fondamentali

Hogwarts Legacy è disponibile dallo scorso 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma solo adesso arriva la guida strategica ufficiale dell'Action/RPG targato Avalanche Software. Il libro potrebbe essere utile per scoprire preziosi segreti e suggerimenti utili, ma è davvero così?

Stando a quanto affermato dalla giornalista Rebecca Spear di Windows Central, che si è procurata la guida, sembrerebbe proprio di no. La redattrice evidenzia infatti che i contenuti del prodotto sarebbero decisamente limitati ed incompleti, con informazioni a metà, mancanza di dettagli e spiegazioni superficiali. Spear resta anche perplessa circa le dimensioni della guida ufficiale, che appare più piccola e contenuta rispetto a quanto ci si aspetterebbe da una simile produzione basata su un Action/RPG Tripla A.

Tra le mancanza del libro, la giornalista segnala ad esempio l'assenza di dettagli importanti su come risolvere enigmi o dove trovare specifici oggetti (come le Chiavi di Dedalo, 16 in tutto ma con la guida che ne segnala solo una). Non viene inoltre segnalato dove trovare gli ingredienti per le creazioni di erbologia, o la posizione di tutte le Statuette di Demiguise. Ciliegina sulla torta, il boss finale viene trattato sbrigativamente in mezza pagina.

Considerato che Hogwarts Legacy è divenuto il gioco venduto più velocemente di sempre in Europa, la guida ufficiale potrebbe rivelarsi un altro grande successo commerciale, peccato solo che sembra essersi rivelato un lavoro svolto in maniera superficiale e, alla fine, non così utile come la sua natura richiederebbe. Al contrario, il gioco base continua a perfezionarsi: Hogwarts Legacy ha ricevuto un nuovo update l'8 marzo, rendendo più stabile l'esperienza offerta dal gioco su PC e console.