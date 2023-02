Hogwarts Legacy: guida all'uso della potente Magia Antica

Il nuovo progetto derivante dall’estro creativo di Avalanche Software e Warner Bros. Gaming segna un nuovo punto di contatto tra la trasposizione filmico-letteraria del celebre mondo di Harry Potter e la controparte videoludica, la cui sublimità è stata raccontata nel dettaglio nella recensione di Howgarts Legacy curata da Gabriele Laurino.

L’accostamento della nuova avventura digitale al Wizarding World lo si intravede grazie ai diversi aspetti che costituiscono la produzione di riferimento, tra cui l’esistenza della misteriosa arte della magia antica. Inizialmente trattata alla stregua di un elemento quasi mitico nelle opere originali, in Hogwarts Legacy questa tipologia di incantesimi è divenuta essenziale per l’ottimo arsenale magico dell’alter ego digitale.

Ma come può essere utilizzata la magia antica? Il giocatore può servirsi di questa attraverso il caricamento di una barra speciale presente nell’HUD del gioco. Una volta che quest’ultima si riempie interamente, la magia antica può infliggere ingenti danni ai propri avversari, il che permette di sbaragliarli con facilità.

Alla possibilità di impartire un grande numero di danni segue anche l’uso di abilità utili ad afferrare oggetti presenti nei vari ambienti di gioco e lanciarli contro chi oserà attaccare il nuovo mago della scuola di Hogwarts, grazie ad un arsenale di magie arricchito dalla magia antica che consente di usare anche le armi avversarie contro i propri oppositori.

Tuttavia, il modo migliore per aumentare l’efficacia e l’efficienza della magia antica è quello di spendere i propri punti talento per andarla a potenziare, garantendo così un maggior quantitativo di danni. Questo è tutto per quel che riguarda la magia antica presente nel mondo digitale ideato dai ragazzi di Avalanche Software e Warner Bros. Gaming. Vi state approcciando all'esplorazione del magico mondo di Hogwarts? Se così fosse, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come aprire i forzieri con l’occhio e fare soldi facili in Hogwarts Legacy.