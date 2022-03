Hogwarts Legacy: ci saranno Harry Potter, Hermione e Ron?

Hogwarts Legacy è uno dei titoli più attesi di tutto il 2022, con uscita fissata per la fine dell'anno. L'opera di Warner Bros. Interactive e Avalanche Software consentirà ai giocatori di vivere una magica avventura all'interno della scuola di Hogwarts impersonando il proprio maghetto creato da zero.

Essendo ambientato nello stesso universo nato dalla fantasia di J.K. Rowling, in Hogwarts Legacy ci saranno Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley? Per quanto possa essere intrigante l'idea di poter interagire con gli iconici protagonisti della serie principale, la risposta è negativa: Harry ed i suoi amici non saranno presenti in quanto Hogwarts Legacy è ambientato nel 1800, dunque alcuni secoli prima delle loro avventure che hanno appassionato persone di tutto il mondo grazie ai libri ed i relativi film.

Il cast di Hogwarts Legacy offrirà quindi personaggi completamente nuovi con i quali interagire durante la nostra carriera di studenti, nel frattempo che si frequentano lezioni di magia e si impara a difendersi da ogni tipo di minaccia. I richiami ai film ed i libri comunque non mancheranno, come si può già notare dal lungo trailer dello State of Play del 17 marzo, con un design generale che fa tornare in mente le varie pellicole apparse sul grande schermo negli scorsi anni.

Nel frattempo è arrivata un'altra importante conferma: volete sapere se Hogwarts Legacy è doppiato in italiano oppure no?