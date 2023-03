Hogwarts Legacy è inarrestabile: è al primo posto delle classifiche UK anche a marzo

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata la classifica relativa alle vendite software in territorio inglese nella settimana che va dal 5 all'11 marzo 2023 e, per l'ennesima volta, a trionfare è Hogwarts Legacy.

La classifica in questione vede infatti in prima posizione il titolo pubblicato da Warner Bros Games, seguito subito dopo da FIFA 23. A stupire è anche l'incredibile numero di prodotti Switch in classifica, alcuni dei quali potrebbero aver recuperato terreno grazie alla popolarità dei trailer della pellicola d'animazione dedicata a Super Mario.

Ecco di seguito la classifica UK della settimana che si è conclusa l'11 marzo 2023:

Hogwarts Legacy (Warner Bros) FIFA 23 (Electronic Arts) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Metroid Prime Remastered (Nintendo) God of War Ragnarok (Sony) Grand Theft Auto V (Take 2) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Nintendo/Mojang) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) Nintendo Switch Sports (Nintendo) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo) Pokémon Violetto (Nintendo) Super Mario Odyssey (Nintendo) Pokémon Scarlatto (Nintendo) New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft) Mario Party Supertars (Nintendo) F1 22 (Electronic Arts) PGA Tour 2K23 (Take 2) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo)

Per chi non lo sapesse, a febbraio 2023 Hogwarts Legacy è stato il videogioco per PS4 e PS5 più scaricato da PlayStation Store negli Stati Uniti, in Canada in Europa.