Hogwarts Legacy e gli incantesimi Incendio: il fuoco dell'hype divampa nel nuovo video

Non bastassero le anticipazioni sui segreti dell'Artbook di Hogwarts Legacy, WB Games Avalanche pubblica una nuova clip ingame che contribuisce a rendere ancora più 'infuocata' l'attesa dei fan di Harry Potter per l'uscita di questa ambiziosa avventura open world.

Protagonisti indiscussi dell'ultimo video gameplay di Hogwarts Legacy sono gli incantesimi Incendio: il nostro alter-ego potrà sfruttarli in combattimento per danneggiare gli avversari. Il ricorso a questa magia si rivelerà particolarmente utile anche nell'esplorazione open world, ad esempio per liberare il passaggio da ostacoli come le ragnatele o per illuminare le ambientazioni al chiuso.

Come per ogni altro incantesimo di Hogwarts Legacy, insomma, starà ai giocatori scegliere come servirsi delle numerose abilità acquisite nel corso dell'avventura. Sempre attraverso gli incantesimi appresi durante la storia principale e le attività free roaming sarà possibile interagire con gli animali fantastici del Vivarium di Hogwarts Legacy.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia della nuova clip ingame di Hogwarts Legacy (la trovate nel tweet in calce alla notizia), non prima però di ricordarvi che la nuova avventura a tinte free roaming di WB Games Avalanche sarà disponibile dal 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Le versioni PS4/Xbox One usciranno il 4 aprile, mentre per il porting Nintendo Switch ci sarà da pazientare fino al 25 luglio.