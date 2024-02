Hogwarts Legacy: un incantevole cosplay di una Grifondoro lancia la sua magia

Gli sforzi di Avalanche sono stati ripagati. Hogwarts Legacy è stato il gioco più venduto del 2023 negli Stati Uniti d'America e in diversi altri paesi europei. L'impatto avuto dal titolo ambientato nel Wizarding World della J.K. Rowling è stato pazzesco e si ripercuote ancora oggi anche sulla community di cosplayer.

In meno di un anno le vendite di Hogwarts Legacy hanno fatto impallidire la concorrenza. Ma questo non è l'unico indice d'apprezzamento da parte del pubblico. Stando ai dati di How Long to Beat, Hogwarts Legacy è tra i giochi più completati del 2023. Ciò significa che nonostante l'elevata longevità, i giocatori non si sono mai annoiati e hanno portato a termine almeno la campagna principale.

Hogwarts Legacy ha fatto centro anche su Switch, console di Nintendo su cui il titolo di Warner Bros. è arrivato tempo dopo il lancio di febbraio 2023. A ogni modo, torniamo nelle camere comuni del castello magico di Hogwarts con una bellissima interpretazione condivisa dalla cosplayer Ezysummers.

In questo cosplay di una Grifondoro da Hogwarts Legacy vediamo la maghetta indossare la tipica cravatta rossa e gialla della casata e lanciare uno degli incantesimi appresi nella scuola di magia. L'artista ha voluto ricreare una Harry Potter femminile, dimostrando come sia possibile sfruttare la creatività e le potenzialità dell'editor del videogioco Avalanche.