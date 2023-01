Hogwarts Legacy è troppo inclusivo, parte la protesta su Steam

Non si placano le polemiche su Hogwarts Legacy e anzi, dopo il boicottaggio legato alle presente accuse transfobiche di J.K Rowling, su Steam sta montando una polemica proprio per la "troppa" inclusività del gioco di WB Games.

Una discussione su Steam accusa Hogwarts Legacy di essere troppo positivo nei confronti della comunità LGBTQ+ e questo perché i personaggi non hanno un genere sessuale e inoltre i PNG nella scuola hanno diverse etnie, rappresentando di fatto un concetto di inclusività che probabilmente trovava pochi reali riscontri alla fine dell'800.

Accuse che hanno portato ad una discussione piuttosto animata con centinaia di commenti, equamente divisi tra chi si dice pronto a comprare Hogwarts Legacy per supportare la comunità la LGBTQ+ e chi invece chiede di boicottare il gioco.

Avalanche Software ha pubblicato un comunicato a seguito delle accuse mosse a J.K. Rowling: "Credo che per noi sia stata una sfida realizzare ogni gioco su cui abbiamo lavorato, e Hogwarts Legacy non ha fatto eccezione. Quando ci siamo scontrati con queste sfide, ci siamo concentrati sugli aspetti a cui davvero teniamo. Sappiamo quanto i nostri fan amino il Wizarding World, e crediamo che lo amino per i giusti motivi. Sappiamo che c'è un pubblico molto variegato: per noi la cosa più importante è stata assicurarci che tutto il pubblico, che ha sempre sognato questo gioco, avesse l'opportunità di sentirsi benvenuto, che qui tutti hanno una casa ed è un buon posto dove raccontare la loro storia."