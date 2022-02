Hogwarts Legacy sarà influenzato da Zelda Breath of the Wild e Ghost of Tsushima?

Lo YouTuber RetroRacounteur ha pubblicato un nuovo video con gli ultimi rumor su Hogwarts Legacy, il content creator ha avuto contatti con numerose fonti non meglio specificate apparentemente coinvolte nella lavorazione del gioco di Avalanche Software e WB Games.

Secondo quanto riportato, il gioco presenterà un level design fortemente ispirato a giochi come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2 con più regioni da esplorare e città con personaggi unici che contribuiranno a rendere più viva l'atmosfera. Per quanto riguarda le meccaniche di gioco, RetroRacounteur cita "vari dungeon da esplorare" e sottolinea come il combattimento, le fasi stealth e l'esplorazione rappresenteranno una grande parte del gioco.

Purtroppo non ci sono conferme a queste parole, probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane, secondo i rumor Hogwarts Legacy verrà presentato molto presto, già a febbraio o marzo secondo alcuni insider e il lancio sarebbe previsto per il mese di settembre, alla fine dell'estate. Warner Bros ha confermato che il gioco uscirà quest'anno insieme a Gotham Knights e LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker (in arrivo il 5 aprile), restiamo in attesa di scoprire la data di lancio e nuove informazioni su quello che è uno dei videogiochi più attesi del 2022.