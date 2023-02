Hogwarts Legacy: quali sono gli ingredienti della pozione curativa?

Tra avventure, pericoli e combattimenti a suon di incantesimi, le energie vitali del nostro mago o strega sono messi più volte a dura prova in Hogwarts Legacy, motivo per cui è fondamentale avere sempre con sé una buona scorta di oggetti curativi per restare sempre in forze.

Per questo motivo la Pozione Rigeneratrice sarà uno dei nostri alleati più preziosi durante la partita, permettendoci di recuperare in un attimo la vitalità perduta. E dato che il nostro giovane protagonista frequenta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts per apprendere nuove magie ed abilità, potrà anche imparare come creare da sé questo utile intruglio. Quali sono dunque gli ingredienti per creare la Pozione Rigeneratrice in Hogwarts Legacy?

Attraverso un post sulla pagina ufficiale del gioco, Avalanche Software ha rivelato nel dettaglio cosa serve per dare vita alla bevanda magica: sarà necessario fondere tra loro foglie di dittamo, pianta dal colore viola, e succo di Horklump, dalla forma simile ad un fungo. Una volta mescolate in un pentolone le due risorse, sarà possibile creare la Pozione Rigeneratrice ed averla dunque con sé in qualunque momento.

Per altri utili consigli, ecco la guida all'uso della Magia Antica in Hogwarts Legacy. Non perdetevi infine la nostra recensione di Hogwarts Legacy per scoprire nel dettaglio le caratteristiche e qualità dell'ultima fatica targata Avalanche Software.