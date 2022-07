Hogwarts Legacy: l'interfaccia è trapelata in un video ma non ce ne siamo accorti

A marzo, WB Games ha mostrato durante uno State of Play, proprio in questa occasione sarebbe stata mostrata anche una parte dell'interfaccia grafica, anche se a quanto pare nessuno ci ha realmente fatto caso.

Secondo quanto postato nel Subreddit r/HarryPotterGame, il video gameplay di marzo mostra in un frammento una mini mappa e una sorta di HUD, probabilmente con grafica e icone provvisorie, per richiamare le abilità. Sia la mini mappa che l'HUD non sarebbero visibili a occhio nudo ma solamente lavorando sul contrasto e la luminosità dell'immagine è stato possibile portare alla luce questi elementi, non visibili altrimenti nel filmato.

Hogwarts Legacy è atteso per la stagione natalizia del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, una data di uscita non è ancora stata resa nota ma sicuramente ne sapremo di più durante l'estate. Nelle ultime settimane sono emersi i contenuti delle edizioni speciali di Hogwarts Legacy tra cui una custodia Steelbook in metallo e la replica di una bacchetta magica.

Il nuovo gioco di WB Games è una delle produzioni più attese del 2022 e andrà ad allietare gli ultimi mesi dell'anno, restiamo in attesa di scoprire la data di uscita e la data di apertura dei preordini.