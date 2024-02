Hogwarts Legacy intramontabile: conquista di nuovo classifica dei giochi più venduti in UK

A distanza di un anno dal suo esordio sul mercato in versione PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Hogwarts Legacy continua ad essere un campione di vendite. Nell'ultima classifica di vendite relativa al mercato del Regno Unito, infatti, l'apprezzata opera di Avalanche Software ha nuovamente raggiunto il gradino più alto del podio.

L'Action/RPG è inoltre risalito di sei posizioni, considerato il settimo posto registrato la settimana precedente. Il 53% delle copie vendute riguarda inoltre la versione per Nintendo Switch disponibile dallo scorso novembre, con il 24% riguardante invece l'edizione PS5, l'11% PS4 e il restante 8% spartito tra Xbox Series X/S e Xbox One. In circa un anno Hogwarts Legacy ha venduto 24 milioni di copie in tutto il mondo calcolando ogni versione disponibile, ma i suoi numeri sembrano destinati a crescere ulteriormente nel prossimo futuro. Di seguito ecco la nuova Top 10 completa relativa al mercato UK:

Hogwarts Legacy EA Sports FC 24 Suicide Squad Kill The Justice League Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Modern Warfare II Helldivers II Call of Duty Modern Warfare III Tekken 8 Minecraft

Unica new entry della settimana è Helldivers II, pubblicato lo scorso 8 febbraio e che già sta raccogliendo grandi successi. Helldivers 2 è diventato il primo gioco Sony a superare i 100mila utenti connessi su Steam e sembra destinato a rivelarsi una delle principali hit di questi primi mesi del 2024, se non oltre.