Hogwarts Legacy intramontabile: è ancora il numero uno nelle vendite UK

Nonostante la sua uscita originale su PC, PS5 e Xbox Series X/S risalga a febbraio 2023, con sbarco delle versioni PS4 e Xbox One nel maggio successivo, Hogwarts Legacy continua a confermarsi uno dei più grandi successi di tutto l'anno, soprattutto nel Regno Unito.

Hogwarts Legacy è stato il numero uno in UK nella classifica del 4 settembre 2023, ed anche nella Top 10 della settimana finita lo scorso 16 settembre si ritrova ad occupare la prima posizione, surclassando The Crew Motorfest ed il sempreverde Mario Kart 8 Deluxe. Di seguito vi riportiamo le prime 10 posizioni nella loro interezza.

Hogwarts Legacy The Crew Motorfest Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Grand Theft Auto V LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Minecraft (Switch) Starfield Fae Farm Red Dead Redemption II

Pur non salendo sul podio, anche The Legend of Zelda Tears of the Kingdom continua a rivelarsi una continua certezza nel panorama delle vendite retail in UK, occupando questa settimana una comunque decorosa quarta posizione. Una settimana prima invece Starfield aveva debuttato al primo posto in UK, scendendo però adesso all'ottavo posto. Il risultato resta comunque notevole: l'opera Bethesda è pensata infatti per piattaforme rivolte principalmente al mercato digitale come PC e Xbox Series X/S, pertanto la sua comparsa per due settimane consecutive in Top 10 resta comunque un traguardo non indifferente per Microsoft.