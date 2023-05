Hogwarts Legacy invade Mortal Kombat 11: pubblicità a tema Harry Potter nel picchiaduro

In seguito alla pubblicazione del primo teaser dedicato a Mortal Kombat 12, gli appassionati della serie ancora attivi su Mortal Kombat 11 segnalano una circostanza piuttosto peculiare.

A sorpresa, il picchiaduro ha infatti iniziato a ospitare alcuni spazi pubblicitari in-game, dedicati a nientemeno che Hogwarts Legacy. A segnalare la circostanza è la community di Reddit, con tanto di screenshot tratti da sessioni di gioco a Mortal Kombat 11. Come potete verificare dalle immagini disponibili in calce a questa news, il picchiaduro ha iniziato a ospitare finestre promozionali interamente legate all'immaginario di Harry Potter tratteggiato nel nuovo Action RPG di Avalanche Software.

L'iniziativa promossa da Warner Bros, publisher sia di Hogwarts Legacy sia della serie di Mortal Kombat, ha preso il via in maniera decisamente inaspettata, generando nella community reazioni piuttosto irritate. Su Reddit, ad esempio, i giocatori hanno fatto notare come tale attività promozionale non sia adeguata a un videogioco AAA premium, proposto a pagamento e non come free to play.



Nonostante le critiche avanzate dagli appassionati di Mortal Kombat 11, al momento i vertici di Warner Bros non hanno condiviso dichiarazioni in merito alla decisione di introdurre spazi pubblicitari all'interno del picchiaduro. Nel frattempo, il pubblico attende con grande trepidazione la presentazione di Mortal Kombat 12.