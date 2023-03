In Hogwarts Legacy non si può essere investiti da un treno... e i giocatori si lamentano!

Uno dei motivi per cui Hogwarts Legacy è molto apprezzato dai giocatori è per il modo molto preciso e fedele con cui ricrea il magico mondo di Harry Potter ed alcuni dei suoi scenari più iconici. Ma nonostante l'impegno dimostrato da Avalanche Software, alcune scelte hanno fatto storcere il naso a più di un fan.

Ad esempio, in Hogwarts Legacy non è possibile essere investiti dall'Hogwarts Express quando si raggiungono i binari: come fatto notare su Reddit in una clip pubblicata dall'utente TheDataPanda, il treno passa infatti attraverso il personaggio controllato dal giocatore, senza riconoscere alcun tipo di collisione e dando vita ad un glitch grafico piuttosto esilarante. Nessun danno, nessuna reazione e nessun effetto appare su schermo, e l'Hogwarts Express prosegue la sua strada come se il nostro maghetto non esistesse proprio.

Certo, viene da chiedersi perché uno dovrebbe costringere il proprio eroe a fare una fine così brutta, in ogni caso la clip è stata realizzata con intenti goliardici, tuttavia non sono mancate le critiche di alcuni giocatori in merito a questa scelta di design effettuata da Avalanche Software. Un fan ad esempio fa notare come questo tipo di situazioni siano piuttosto comuni all'interno del gioco, e andrebbero a compromettere il senso d'immersione che il gioco punta a trasmettere, con tanti altri utenti che si sono ritrovati d'accordo con questa osservazione. Altri si limitano invece a far notare la totale mancanza di interazione, anche una semplice animazione con il treno che rallenta una volta che il nostro giovane mago raggiunti i binari.

Non mancano comunque buone notizie: l'ultimo update di Hogwarts Legacy ha silenziato Ignatia Wildsmith, per la gioia di chi non sopportava più sentire i suoi commenti ad ogni fast travel. Intanto Hogwarts Legacy è già stato giocato per 400 milioni di ore: un risultato eccezionale, senza contare che l'opera prodotta da WB Games deve ancora arrivare su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.