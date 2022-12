Hogwarts Legacy: JK Rowling difende il gioco e attacca i 'boicottatori dal pensiero puro'

'La miglior difesa è l'attacco', potremmo esclamare leggendo gli ultimi messaggi condivisi da J.K. Rowling in difesa dell'ennesima richiesta di boicottaggio di Hogwarts Legacy: il GDR di WB Games è ritornato al centro della diatriba scatenata sui social dalle accuse di transfobia alla scrittrice di Harry Potter.

A innescare questa nuova discussione sui social sono state le dichiarazioni di Jessie Earl: la celebre creatrice di contenuti e attivista per i diritti transgender ha definito "dannoso" l'atteggiamento assunto da chi, pur condannando le posizioni espressa da Rowling su questi temi, acquisterà comunque Hogwarts Legacy.

Nel rivolgersi direttamente a Earl, l'autrice di Harry Potter si è detta profondamente delusa dalle riflessioni di chi, a detta di Rowling, "non si rende conto che il pensiero puro è incompatibile con QUALSIASI COSA connessa con me, in QUALSIASI forma. I 'veri giusti' non si limiterebbero a bruciare solo i libri e i film, ma anche le biblioteche locali che ospitano quei libri e qualsiasi altra cosa con sopra un gufo".

Stando a questo e agli altri post condivisi sui social da J.K. Rowling in risposta a Earl, quindi, le argomentazioni addotte da chi chiede a gran voce di boicottare il lancio di Hogwarts Legacy sarebbero la manifestazione dell'ipocrisia di chi, pur partecipando a questo boicottaggio, continua a custodire gelosamente la propria collezione di libri e film di Harry Potter.

Prima di lasciarvi ai commenti, ricordiamo a chi ci segue che la nuova avventura ruolistica in salsa open world di WB Games Avalanche sarà disponibile dal 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, dal 4 aprile su PS4 e Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro riassunto delle novità del Gameplay Showcase di Hogwarts Legacy organizzato nei giorni scorsi da WB Games.