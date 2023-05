Hogwarts Legacy: dal karma ai crimini, spuntano i dettagli sui contenuti tagliati

Nel corso delle ultime ore sono spuntati in rete alcuni dettagli in merito ai contenuti tagliati da Avalanche in Hogwarts Legacy. Stando alle informazioni in questione, il titolo ambientato nell'universo di Harry Potter vantava in origine una componente ruolistica più marcata e alcune importanti aggiunte in termini di gameplay.

Tutto nasce dalle ricerche dei dataminer, che hanno scovato tra i file del gioco una serie di stringhe che lasciano poco spazio all'immaginazione. Sembrerebbe ad esempio che Hogwarts Legacy dovesse includere un sistema di reputazione molto simile a quello visto in Red Dead Redemption, così che ogni azione (inclusa l'esecuzione degli incantesimi proibiti) andasse a modificare in meglio o in peggio l'indicatore del karma. Anche il quantitativo di incantesimi disponibili pare aver subito un grosso taglio, visto che nel codice si fa riferimento a numerose magie non presenti nella versione finale come Accio Maxima, Aguamenti e FiendFyre.

Quando parliamo di una componente ruolistica più marcata, invece, facciamo riferimento a quelle parti del codice secondo le quali era in origine possibile compiere tutta una serie di azioni in giro per la scuole. Più nello specifico, si parla di seguire le lezioni in maniera totalmente libera (con la possibilità di infastidire il professore durante le spiegazioni o divertirsi con i compagni in aula), commettere crimini più o meno rilevanti, bullizzare o proteggere gli altri aspiranti maghi e addirittura bere alcol fino a prendersi una sbronza.

Insomma, si tratta di tagli importanti che non escludiamo possano tornare in un eventuale Hogwarts Legacy 2 che, visto il successo in termini di vendite del primo capitolo, arriverà quasi sicuramente in futuro.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare la skin gratis Professore di Incantesimi in Hogwarts Legacy?