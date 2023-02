Hogwarts Legacy verso un lancio da record: è il gioco più desiderato su PC, PS5 e XSX

Mentre gli aspiranti maghi e streghe di tutto il mondo si preparano per il preload di Hogwarts Legacy, l'Action RPG sviluppato da Avalanche prepara il terreno per quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un debutto da record.

A una settimana di distanza dal Day One, il titolo è infatti già in testa a diverse classifiche. Da giorni, Hogwarts Legacy domina la classifica Steam, ma non è solo il mondo PC a lasciar prevedere un successo senza precedenti.



Al momento, infatti, il gioco sta spopolando anche su Amazon. Il portale internazionale del colosso e-commerce vede Hogwarts Legacy in prima e seconda posizione (rispettivamente in versione Deluxe e Standard) tra i giochi PlayStation 5 più venduti. Allo stesso modo, l'Action RPG occupa l'intero podio dei giochi Xbox Series X più venduti sul portale.



Se ciò non bastasse, Hogwarts Legacy è sin da ora il gioco più redditizio su Steam, con dati che hanno già superato colossi del calibro delle microtransazioni di CS:GO o del recente remake di Dead Space. Anche su Epic Games Store, l'opera di Avalanche è al momento il gioco più venduto.



Sull'onda della pubblicazione del trailer di lancio italiano di Hogwarts Legacy, anche il mercato nostrano sta già premiando il gioco ambientato nel mondo di Harry Potter. Su Amazon Italia, ad esempio, l'Action RPG domina nella classifica dei videogiochi più desiderati dai consumatori.