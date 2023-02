Hogwarts Legacy tra leak e spoiler pre-lancio: trapela online la mappa open world

La magia e il mistero del trailer di lancio in italiano di Hogwarts Legacy vengono spezzati dai mai troppo fastidiosi leak e spoiler provenienti da chi, evidentemente, è riuscito a mettere le mani in anticipo sull'attesissimo GDR free roaming di WB Games Avalanche.

Tra i video che stanno facendo il giro dei social troviamo una clip che svela le reali dimensioni della mappa open world di Hogwarts Legacy. Il filmato, purtroppo, mostra anche i punti di interesse dei biomi e delle regioni della valle incantata dominata dal castello di Hogwarts.

Per evitare ogni genere di spoiler, e non rovinarvi il piacere della scoperta quando approderete per la prima volta nel Wizarding World di Hogwarts Legacy, preferiamo non mostrarvi su queste pagine la clip che sta circolando online e cogliamo l'occasione per mettervi in guardia sui leak che potrebbero infestare a breve le bacheche dei forum videoludici più frequentati e i social. Qualora foste interessati, potete ammirarla nel link di Instant-Gaming che vi lasciamo in calce alla notizia.

Già che ci siamo, vi invitiamo a restare su Everyeye.it per leggere la nostra anteprima di Hogwarts Legacy tra storia, open world, magia e duelli, con tanti dettagli sul gameplay e sui contenuti da fruire a partire dal 10 febbraio con l'arrivo del GDR free roaming di WB Games su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.