Hogwarts Legacy: un leak svela la durata del secondo gameplay showcase in 4K

A poche ore dal posticipo di Hogwarts Legacy su alcune piattaforme, spunta sui social un leak che svela nel dettaglio la durata della prossima diretta streaming dedicata alla presentazione del gameplay.

L'utente Twitter PlayStation Game Size ha infatti spulciato ogni singola linea di codice della pagina web relativa alla trasmissione che verrà trasmessa su YouTube, estrapolando alcune interessanti informazioni. Oltre a confermare che il video sarà disponibile anche a risoluzione 4K come quello della passata dimostrazione, viene evidenziato che l'evento avrà una durata complessiva di 34 minuti e 19 secondi. Purtroppo non sappiamo dirvi se tale durata includa o meno il solito countdown che precede l'inizio della diretta e non si esclude che la presentazione abbia quindi un minutaggio inferiore rispetto a quello diffuso dal dataminer.

Per chi non lo sapesse, l'evento in questione si concentrerà sia sulle meccaniche di combattimento avanzate che sulla scopa magica, con un approfondimento dedicato alla Camera delle Necessità. Vi ricordiamo che il prossimo gameplay showcase di Hogwarts Legacy verrà trasmesso domani, mercoledì 14 dicembre 2022, alle ore 19:00.

Avete già dato un'occhiata al video ASMR di 20 minuti a tema Hogwarts Legacy?