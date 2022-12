Hogwarts Legacy a lezione di Erbologia: alla cattedra Mirabel Garlick

Con l'avvicinarsi del nuovo anno, si amplia il cast di personaggi che troveremo all'interno del titolo di Avalanche. Oltre ai familiari Weasley, in Hogwarts Legacy troveremo anche una miriade di figure inedite, come la Professoressa Mirabel Garlick.

Presentata con il video che trovate in calce, la docente avrà il compito di insegnare Erbologia agli studenti di Hogwarts. Originaria di Londra, Mirabel Garlick è nata in una famiglia babbana e ha dunque faticato molto nell'adattarsi alla realtà che la circondava da bambina. Quando i gufi le hanno recapitato la lettera di invito alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, è finalmente sbocciata. Presso il castello, ha infatti scoperto una straordinaria affinità con le piante magiche, che l'ha portata a specializzarsi in Erbologia.

Ritornata ad Hogwarts come docente, vanta un atteggiamento solare che conquista studenti e colleghi. Profondamente legata alla Scuola di Magia e Stregoneria britannica e alla serra dove conduce le sue lezioni, Mirabel Garlick non ha nessuna intenzione di lasciare questo luogo fatato. Pur in attesa della strega giusta con cui condividere la vita, sa che quest'ultima dovrà amare Hogwarts almeno tanto quanto amerà lei.



Fatta la conoscenza della docente di Erbologia, ricordiamo che Avalanche ha già presentato anche il professore di Difesa Contro le Arti Oscure di Hogwarts Legacy.