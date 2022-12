Hogwarts Legacy: a lezione dai Serpeverde in un cosplay di Jannet

Non manca ormai molto all'uscita di Hogwarts Legacy, atteso videogioco sviluppato da Warners Bros. Interactive Entertainment e Avalanche ambientato nel magico universo di Harry Potter e che permetterà ai giocatori di avventurarsi liberamente nel castello di Hogwarts. I Serpeverde sono già pronti a trionfare nel Torneo delle Case.

In Hogwarts Legacy sarà possibile esplorare le Sale Comuni delle quattro casate di Hogwarts, tra cui quella subdola di Serpeverde fondata da Salazar Serpeverde. Gli studenti che il Cappello Parlante seleziona per far parte di questa casata devono possedere delle caratteristiche fondamentali, quali astuzia, intraprendenza e ambizione.

Principale rivale della Casata di Grifondoro, Serpeverde viene vista con diffidenza. Salazar Serpeverde pretendeva infatti che solamente i maghi Purosangue potessero frequentare la scuola di magia di Hogwarts. Nella sua visione, babbani e Mezzosangue non sono degni di studiare le arti magiche. La tradizione del fondatore è proseguita negli anni, con i Serpeverde che continuano a schernire le due suddette categorie.

In Hogwarts Legacy faremo la conoscenza del Serpeverde Sebastian Sallow, ma non solo. In vista dell'uscita prevista a inizio febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, la popolare cosplayer Jannet si è cimentata in una meravigliosa interpretazione ispirata al titolo. In questo cosplay di Hogwarts Legacy vediamo una Serpeverde impegnarsi nello studio delle arti magiche approfondendo le sue conoscenze con un libro.