Hogwarts Legacy: quali sono i livelli di difficoltà e cosa cambia

Durante la creazione del proprio alter ego nonché studente appena ammesso ad Hogwarts, il nuovo GDR open world sviluppato da Avalanche Software permette di selezionare uno fra quattro livelli di difficoltà. A tal proposito, ecco quali sono le modalità presenti in Hogwarts Legacy e tutto ciò che serve sapere sul loro conto.

Modalità Storia

Questa impostazione è pensata per chi vuole godersi la narrativa del videogioco. Selezionarla equivale a ridurre drasticamente il livello di sfida, così da non doversi preoccupare di aspetti come l’ottimizzazione della propria build, il potenziamento del personaggio e la corretta esecuzione di magie durante le battaglie.

Modalità Facile

Anche in questo caso parliamo di un'esperienza molto semplice e accessibile, pensata però per chi ha interesse nell’esplorare più aspetti del videogioco. Gli scontri non richiedono troppo impegno, il margine di errore è elevato e costruire una build ottimizzata non è poi così importante.

Modalità Normale

Questa impostazione rappresenta l'esperienza più bilanciata in assoluto ed è consigliata per i principianti, per chi non ha molta esperienza coi giochi d’azione o per chiunque voglia sentirsi libero di sperimentare senza preoccuparsi troppo di eventuali e spiacevoli conseguenze.

Modalità Difficile

Ultima ma non per importanza, la modalità più impegnativa fra quelle messe a disposizione dei giocatori, pensata per tutti quelli che apprezzano un buon grado di sfida. Pur restando alla portata di tutti, questo grado di difficoltà richiede una certa dimestichezza coi sistemi tipici dei giochi di ruolo action.

Per concludere vi ricordiamo che il gioco offre la possibilità di regolare la difficoltà in ogni momento (direttamente dal menu delle opzioni) e senza compromettere in alcun modo l’ottenimento di Trofei e Achievements.

In attesa di un verdetto finale che non tarderà ad arrivare, non perdetevi le nostre prime impressioni su Hogwarts Legacy. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare dei trucchi e consigli utili per chiunque stia per muovere i primi passi in Hogwarts Legacy, che vanno dalla gestione dell’equipaggiamento ai modi per guadagnare molti punti esperienza.