Hogwarts Legacy e maestri di pozioni: difesa di roccia con Endurus

All'interno del castello di Hogwarts, i giocatori avranno la possibilità di stabilire la propria base operativa entro le mura della Stanza delle Necessità. Qui, oltre ad accudire le creature fantastiche di Hogwarts Legacy, si potranno creare pozioni di ogni genere.

Tra queste ultime, scopriamo ora la presenza della Pozione Endurus, un intruglio alchemico in grado di incrementare la difesa del suo utilizzatore. Con la breve clip video che trovate in calce a questa news, il team di Avalanche ci presenta lo strumento consumabile. Come visibile nel filmato, il mago o la strega che berranno la Pozione Endurus si ritroveranno ammantati in una sorta di guscio protettivo di roccia grezza. Una soluzione decisamente utile nel caso di scontri con avversari temibili!



Per preparare l'intruglio magico, gli studenti di Hogwarts Legacy avranno bisogno di raccogliere i seguenti ingredienti:

Una manciata di uova di Ashwinder (ovvero un serpente di cenere solito generarsi quando un fuoco magico viene lasciato bruciare a lungo e senza sorveglianza!);

(ovvero un serpente di cenere solito generarsi quando un fuoco magico viene lasciato bruciare a lungo e senza sorveglianza!); Pelli di Mongrel;

Nel corso dell'ultima presentazione dedicata all'avventura open world, gli autori dihanno confermato che le pozioni potranno essere sfruttate comenel corso delle battaglie e dell'esplorazione. Per maggiori dettagli, potete fare un salto alla nostra recente anteprima dedicata a. combat system di Hogwarts Legacy