Hogwarts Legacy, diventare maghi al 100%: la lista completa di Trofei e Obiettivi

Al momento, i cacciatori di Trofei stanno avendo alcune difficoltà con il titolo Avalanche, a causa di un bug che impedisce di sbloccare il Platino di Hogwarts Legacy su PS5.

In attesa della pubblicazione di una patch dedicata alla risoluzione del problema, è comunque possibile portarsi avanti con le missioni magiche proposte dall'Action RPG. Complessivamente, Hogwarts Legacy include infatti 46 Trofei e Obiettivi da sbloccare. Questi ultimi tengono traccia dell'avanzamento del giocatore nella campagna principale e premiano l'esplorazione e la ricerca di collezionabili.

Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei Trofei/Obiettivi proposti da Hogwarts Legacy. Ovviamente, se non desiderate anticipazioni sull'Action RPG, vi sconsigliamo di procedere oltre con la lettura.

Platino: Conquista tutti i Trofei;

The Sort Who Makes an Entrance: completa l'introduzione e completa la cerimonia dello Smistamento;

Grappling with a Graphorn: sconfiggi il Lord della costa;

The One Who Mastered Memories: raccogli tutti i ricordi del pensatoio;

The Hallowed Hero: equipaggia un dono della morte;

The Hero of Hogwarts: sconfiggi Ranrok;

The Seeker of Knowledge: vinci la Coppa delle Case;

The Avenging Gazelle: completa la quest di Natsai Onai;

The Defender of Dragons: salva un drago;

Beast Friends: completa la quest di Poppy Sweeting;

A Sallow Grave: completa la quest di Sebastian Sallow;

Flight the Good Flight: supera i tempi di Imelda in tutte le gare di scopa;

The Toast of the Town: trova la sala comune come Serpeverde;

The Good Samaritan: completa tutte le missioni secondarie;

Challenge Accepted: completa tutti i livelli di una sfida;

Collector’s Edition: completa tutte le collezioni;

A Keen Sense of Spell: invoca la Magia Antica per la prima volta;

Loom for Improvement: potenzia una parte di equipaggiamento;

The Root of the Problem: stordisci 10 avversari utilizzando una mandragola;

The Nature of the Beast: alleva ogni tipo di creatura;

Going Through the Potions: prepara ogni tipo di pozione;

Put Down Roots: coltiva ogni tipo di pianta;

Third Time’s a Charm: potenzia un equipaggiamento 3 volte;

The Auror’s Apprentice: trova la sala comune come Tassorosso;

A Talent for Spending: spendi 5 Punti Talento;

Savvy Spender: spendi tutti i Punti Talento;

Room with a View: raggiungi il punto più alto del castello, il piano superiore della stanza del Preside;

Spilled Milk: usa Flipendo 10 volte per mungere una mucca;

Floo Around the World: sblocca tutte le Fiamme della Metropolvere;

Followed the Butterflies: segui le farfalle fino a un tesoro;

Rise to the Challenges: sconfiggi i nemici in tutte le arene;

Merlin’s Beard!: completa tutte le prove di Merlino;

The Intrepid Explorer: scopri tutti i dungeon;

Coasting Along: visita Poidsear Coast;

The Gryffindor in the Graveyard: trova la sala comune come Grifondoro;

Demiguise Dread: trova tutte le statuette di Demiguise;

The Ends Petrify the Means: sconfiggi 50 nemici usando Petrificus Totalus;

Raising Expectations: metti a segno una combo di 100;

Finishing Touches: usa la Magia Antica su ogni tipo di avversario del gioco;

The Spell Master: impara tutti gli incantesimi;

A Forte for Achievement: raggiungi il livello 40;

The Wise Owl: trova la sala comune come Corvonero;

First Class Student: frequenta la tua prima lezione;

Troll with the Punches: sopravvivi all'attacco dei troll a Hogsmeade;

That’s a Keeper: incontra Charles Rookwood nella sala comune;

Rising From the Ashes: salva la fenice;

Per agevolarvi nella vostro percorsi di crescita come maghi e streghe, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate una pratica guida ai primi passi da compiere in Hogwarts Legacy.