Hogwarts Legacy: la magia delle Arti Oscure conquista la Gamescom

La nuova presentazione di Hogwarts Legacy avvenuta alla Gamescom è incentrata sulle Arti Oscure. Il nuovo gioco ambientato nel Wizarding World di Harry Potter torna così a mostrarsi per la gioia di tutti gli appassionati di questo magico universo.

Nella cornice dell'Opening Night Live, i ragazzi di Avalanche, Portkey e WB Games hanno così riaperto una finestra sulla dimensione incantata di Hogwarts Legacy per mostrarci il suo lato più oscuro.

Il ritorno tra i corridoi della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, infatti, ha coinvolto tutti gli aspiranti maghetti in una serie di scene ingame sullo sfondo della Magia Antica e dell'inquietante figura di Salazar Sempreverde. Per evitare la completa distruzione del loro mondo incantato, ogni giocatore dovrà padroneggiare le arti arcane più disparate, ivi comprese le Maledizioni Senza Perdono.

Insieme a Cristina Bona siamo perciò tornati a esplorare il Castello di Hogwarts per andare alla ricerca dei segreti delle arti oscure di Hogwarts Legacy in vista del lancio della prossima, attesissima avventura ruolistica di WB Games, previsto per il 10 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.