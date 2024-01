Hogwarts Legacy, la magia continua: superate le 24 milioni di copie vendute

Dopo giorni passati ad aggiornare il contatore delle vendite di Palworld, Pokémon-like che sta facendo il bello e il cattivo tempo su PC e Xbox, è ora giunto il momento di fare altrettanto per il più grande fenomeno fenomeno del 2023, ovvero Hogwarts Legacy.

Ad aggiornare i numeri dell'action GDR c'ha pensato il CEO di Warner Bros. Discovery in persona, David Zaslav, che si è recentemente seduto a chiacchierare con Variety. Durante l'intervista, l'amministratore delegato del colosso dell'intrattenimento americano ha rivelato che Hogwarts Legacy ha raggiunto e superato quota 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Le vendite del gioco, già impressionanti di per sé, lo diventano ancor di più si pensiamo che sono cresciute di altre due milioni in poco meno di un mese. Stando a quanto abbiamo appreso nelle scorse settimane (sempre sulle pagine di Variety), a fine 2023 Hogwarts Legacy aveva raggiunto quota 22 milioni di unità, ciò significa che in un meno di un mese ne ha piazzate altre 2 milioni.

Durante la stessa intervista, il CEO David Zaslav ha anche orgogliosamente fatto sapere che Warner Bros. Discovery possiede ben quattro IP dal valore di 1 miliardo di dollari ciascuna: Harry Potter, Game of Thrones, DC e Mortal Kombat.