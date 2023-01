Hogwarts Legacy, ritorna la magia di Harry Potter: al via il preload dell'Action RPG

La pubblicazione del nuovo trailer in italiano di Hogwarts Legacy ha aperto la strada all'ormai imminente debutto dell'attesissimo Action RPG confezionato da Avalanche.

A scandire l'attesa, ci pensa ora anche l'avvio ufficiale della fase di preload del titolo. Come segnalato da molti utenti sui forum videoludici, Hogwarts Legacy è infatti pronto per il download preliminare, per gli aspiranti maghi e streghe che non vogliono farsi trovare impreparati al Day One del gioco. L'apertura dei cancelli della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, lo ricordiamo, è in programma per il prossimo 10 febbraio 2022, ma coloro che hanno effettuato il preordine della Deluxe Edition potranno partire all'avventura già dal 7 febbraio 2023, grazie a 72 ore di Accesso Anticipato. Su Xbox Series X, il preload di Hogwarts Legacy presenta un peso di 76,67 GB, al quale andrà probabilmente aggiunta una Day One Patch.



In attesa di poter impugnare la bacchetta in quello che i fan del maghetto britannico si augurano possa essere il miglior videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter, non resta altro da fare iniziare a riflettere su quale Casa scegliere per il proprio viaggio a Hogwarts. Nell'Action GDR, il team di Avalanche ha ricreato con attenzione dormitori e sale comuni di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde e ogni fan potrà vivere l'avventura nel castello come preferisce.