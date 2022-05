Hogwarts Legacy, la magia è su next gen: grafica, audio e DualSense!

Nel riconfermare il debutto di Hogwarts Legacy nel periodo delle festività invernali, il team di Avalanche ha offerto una ricca panoramica su quelle che saranno le caratteristiche del titolo su console di nuova generazione.

La nuova avventura videoludica ambientata nel magico universo di Harry Potter sembra infatti destinata a offrire il suo meglio su Xbox Series X e PlayStation 5, grazie all'adozione di diversi accorgimenti. Si spazia dalla previsione di due diverse modalità grafiche per Hogwarts Legacy al supporto all'audio 3D. Sul fronte Sony, non manca poi all'appello la volontà di sfruttare le peculiarità del DualSense, con feature pensate appositamente per il feedback aptico e i grilletti adattivi del pad di PlayStation 5.

Per riassumere tutte le ultime novità, la Redazione si è dedicata al confezionamento di un ricco video dedicato. Per scoprire le caratteristiche che contraddistingueranno Hogwarts Legacy su PlayStation 5 e Xbox Series X, vi invitiamo dunque a dedicarvi alla visione del filmato disponibile direttamente in apertura a questa news. Qualora lo preferiate, ricordiamo che il video è accessibile anche sui lidi del Canale YouTube di Everyeye.



In attesa della data di uscita di Hogwarts Legacy, cosa ne pensate delle feature presentate? Le nuove informazioni hanno influenzato la vostra scelta in merito alla piattaforma sulla quale giocherete il titolo Avalanche?