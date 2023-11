Hogwarts Legacy fa una magia e torna primo in UK: merito di Switch e del Black Friday

Quanto realizzato da Warner Bros. Games ed il Wizarding World nel 2023 è stato davvero di grande impatto: Hogwarts Legacy domina in USA ma non ha nemmeno una nomination ai Game Awards, benché si tratti di un progetto più che apprezzato dalla community videogiocatrice. Ciò è stato dimostrato dai recenti dati: Hogwarts Legacy è tornato primo in UK.

Hogwarts Legacy ha riconquistato il Regno Unito, e le ragioni sono diverse: nonostante i limiti tecnici dell'ultimo porting del gioco per la console della Grande N (come visto nell'analisi della grafica e delle prestazioni di Hogwarts Legacy nella tech review di DF), l'uscita del gioco su Nintendo Switch ed il Black Friday sono stati dei fattori contingenti in questa risalita del titolo ai vertici della classifica.

Battendo fenomeni videoludici come Call of Duty Modern Warfare 3, EA Sportc FC 24 e le più recenti esclusive di casa Sony e Nintendo, il Wizarding World ha ammaliato ancora una volta i suoi fan inglesi con una magia. Ma esattamente da chi sono occupate le prime dieci posizioni della top in UK? Qui a seguire trovate l'elenco completo:

Hogwarts Legacy; Call of Duty Modern warfare 3; EA Sports FC 24; Marvel's Spider-Man 2; Super Mario Bros. Wonder; Super Mario RPG; Bluey: The Video Game; Assassin's Creed Mirage; Nintendo Switch Sports; Mortal Kombat 1.

A contendersi i livelli più alti di questa top troviamo giochi più o meno recenti i quali, in vista di un Black Friday generoso con i videogiocatori a causa di offerte da paura, continuano a generare grandi numeri alle rispettive case di sviluppo.