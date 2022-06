Hogwarts Legacy e la 'magia' dei vestiti: fan entusiasti della fisica

Dopo aver condiviso di recente le prime informazioni sulle caratteristiche della versione next-gen di Hogwarts Legacy, il team di Avalanche conquista il pubblico con un piccolo dettaglio del gioco.

Un sintetico cinguettio pubblicato dall'account Twitter di Chandler Wood, Community Manager di Avalanche, ha puntato i riflettori su di una specifica feature del motore fisico di Hogwarts Legacy. Come potete verificare in calce a questa news, il Tweet include una breve clip video che mostra una resa molto naturale dei movimenti degli abiti dei personaggi.



Nello specifico, le divise della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts svolazzano con realismo, rispondendo con prontezza ai movimenti della giovane strega. Dalla sciarpa di Corvonero siano alla tunica, l'effetto complessivo è sicuramente gradevole. Con quasi 400.000 visualizzazioni, lo scampolo di gameplay pare essersi conquistato la netta approvazione da parte degli appassionati in attesa della prossima avventura di Harry Potter!



Al momento, la sensazione è che Avalanche abbia ancora diverse sorprese da rivelare, come ci hanno lasciato intuire i dettagli nascosti nel gameplay trailer di Hogwarts Legacy. Ancora privo di una data di lancio ufficiale, l'open world dovrebbe esordire sul mercato PC e console (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) in occasione delle festività natalizie 2022.