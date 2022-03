Hogwarts Legacy: il magico video gameplay dall'ultimo State of Play

Si è fatto attendere per più di un anno, ma alla fine Hogwarts Legacy è tornato a mostrarsi nel corso di uno State of Play organizzato appositamente da Sony PlayStation. In occasione di questo breve evento in diretta streaming abbiamo potuto vedere in movimento un lungo filmato di gameplay del titolo Avalanche e scoprire tante novità.

Grazie all'evento Sony, abbiamo infatti visto un trailer della durata di ben 14 minuti, i quali hanno svelato numerosi segreti legati al gameplay di Hogwarts Legacy. Dopo aver creato il nostro studente del quinto anno, potremo iniziare ad avventurarci tra le aule accuratamente riprodotte della scuola di magia. Nel corso dell'avventura potremo alternare momenti durante i quali prenderemo parte alle lezioni per apprendere nuove abilità e altri in cui andremo alla scoperta dei segreti del castello, il quale nasconde numerosi dungeon e segreti mai visti prima. Sembrerebbe inoltre che l'obiettivo del gioco sia quello di sventare un gruppo di goblin che si nasconde nei pressi della scuola e dietro i quali potrebbe esserci un nemico molto potente. In ogni caso saranno tanti i nemici che potremo affrontare e, a tal proposito, il nostro studente avrà a sua disposizione un gran numero di incantesimi che gli permetteranno di danneggiare i nemici, congelarli o attivare altri status alterati. Avremo anche a disposizione una base operativa nella quale piantare semi per ottenere consumabili, creare pozioni e prepararci ad altri momenti del gioco. Potremo in ogni caso recarci presso vari mercanti per acquistare oggetti e anche elementi cosmetici per la personalizzazione del protagonista.

Per quello che riguarda invece l'esplorazione, sembrerebbe che non dovremo muoversi necessariamente a piedi e che potremo volare sull'immancabile scopa o addirittura cavalcare creature alate.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi nel corso degli ultimi mesi del 2022 e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Sapevate che il trailer di Hogwarts Legacy ha superato quello di God of War su YouTube?