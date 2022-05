Hogwarts Legacy fa magie su PS5: le Case 'colorano' il DualSense nell'ultima clip

La magia next gen di Hogwarts Legacy prosegue sui social con l'ultima clip condivisa dagli studi Avalanche per descrivere una peculiare funzionalità accessibile da chi esplorerà il Wizarding World tramite il controller DualSense di PlayStation 5.

La breve ma eloquente sequenza di gioco propostaci da Avalanche e dai curatori dei profili social di PlayStation descrive una singolare meccanica ingame accessibile solo ed esclusivamente su PS5.

Come spiegato dagli sviluppatori dell'atteso open world ambientato nella dimensione fantasy di Harry Potter, la versione PlayStation 5 di Hogwarts Legacy sfrutterà le luci LED del DualSense per offrire un tocco di personalizzazione unico al controller, trasformandolo in un'estensione della bacchetta magica impugnata dal proprio alter-ego.

Attraverso i LED del pad dell'ultima console Sony, gli studenti della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts vedranno lampeggiare il proprio controller in funzione degli incantesimi appena lanciati o dei danni subiti. Sempre grazie alle luci del DualSense, il controller PS5 pulserà con i colori della Casa scelta dai giocatori di Hogwarts Legacy: blu e bronzo per Corvonero, oro e scarlatto per Grifondoro, verde e argento per Serpeverde e nero e giallo per Tassorosso.

In attesa di conoscere la data di lancio dell'ultimo kolossal a mondo aperto di Warner Bros per PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale sul gameplay magico di Hogwarts Legacy.