Hogwarts Legacy e le Maledizioni Senza Perdono: potrete essere malvagi, ma a quale prezzo?

Come annunciato già in occasione della Gamescom 2022, all'interno di Hogwartgs Legacy sarà possibile utilizzare le Maledizioni Senza Perdono, simbolo per eccellenza delle Arti Oscure.

A latere delle recenti anteprime dedicate al gioco, la Lead Designer di Avalanche, Kelly Murphy, ha voluto approfondire questo specifico aspetto dell'Action RPG. "Per noi era importante dare ai giocatori la possibilità di essere una strega o un mago oscuro. - ha spiegato - Si tratta dell'incarnazione definitiva del gioco di ruolo: la possibilità di essere malvagi. In aggiunta, era però importante che questa libertà fosse offerta senza alcun giudizio da parte degli sviluppatori. Semplicemente, se vuoi essere malvagio, sii malvagio!".

Partendo da queste premesse, Avalanche ha deciso di non inserire un vero e proprio sistema morale codificato all'interno di Hogwarts Legacy. Tuttavia, sembra che l'utilizzo delle Arti Oscure avrà comunque un prezzo per il protagonista. "I personaggi che vedranno il giocatore utilizzare le Maledizioni Senza Perdono reagiranno sia con gesti sia a voce. [...] E nel caso in cui il giocatore dovesse persistere nell'utilizzo delle Arti Oscure, il mondo circostante reagirà di conseguenza".



Un'affermazione piuttosto sibillina, che sembra lasciare alcuni aspetti di questo meccanismo ancora avvolti nel mistero. Per il momento, sappiamo ad ogni modo che - ovviamente - le Maledizioni Senza Perdono non saranno insegnate alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Per apprendere, il giocatore dovrà seguire un percorso differente. Una volta imparate le tre stregonerie, ad ogni modo, non saremo obbligati a farne uso. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una ricca prova di Hogwarts Legacy.